المؤسسة العامة للإسكان توقع مذكرة تفاهم مع OMT لدفع سندات المقترضين

يوقع رئيس مجلس إدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود مع رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" توفيق معوض مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسستين في احتفال يقام عند الثانية عشرة من ظهر يوم الثلثاء الموافق في 2 تموز المقبل في مقر المؤسسة في منطقة العدلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم تسمح للمقترضين من المؤسسة بحق استخدام أي مركز OMT لتسديد السندات المترتبة عليهم في المرحلة الثانية من استحقاقها وذلك في أوقاتها المحددة. وهذه الخطوة تأتي استكمالاً لأعمال المكننة التي أنجزتها المؤسسة في كامل دوائرها، كما تسهّل للمواطنين تسديد السندات المترتبة عليهم عبر أكثر من ١٠٠٠ مركز OMT في لبنان.
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