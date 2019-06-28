اتخذت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري قرارا بالحلول محل رئيس بلدية نهر ابراهيم طوني مطر بناء لايداع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بتطبيق المادة 135 من قانون البلديات، بتوجيه دعوة لمناقشة طرح الثقة بالرئيس الحالي للبلدية ونائبه بناء على العريضة الموقعة من خمسة اعضاء من اصل تسعة في المجلس البلدي، وترؤس الجلسة التي حددت عند الثانية عشرة من ظهر الاربعاء 3 تموز المقبل في مبنى البلدية.
وإذا حاز طرح الثقة على الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس البلدي يصار فورا الى انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي ونائبا له".
من جهة ثانية، دعت الخوري اعضاء بلدية المغيري الى جلسة انتخاب رئيس جديد للبلدية خلفا للرئيسة الحالية المحامية جاكلين الخوري التي قدمت استقالتها تنفيذا للاتفاق الذي تم عند تشكيل اللائحة بتقاسم الولاية كل ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمقام جبيل قررت الحلول محل رئيس بلدية نهر ابراهيم بناء لايداع محافظ جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.