مقتل ستة مهاجرين مغاربة غير شرعيين غرقا بعد انقلاب قارب جنوب المغرب

أفاد مصدر من السلطات ​المغرب​ية لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، بـ"مقتل ستة مهاجرين مغاربة غير شرعيّين غرقًا، بينهم سيدتان ورضيع، بعد انقلاب قارب جنوب المغرب أثناء محاولتهم العبور نحو جزر الكناري الإسبانيّة".

ولفت المصدر إلى أنّ "عشرة أشخاص آخرين جرى إنقاذهم"، موضحًا أنّ "الحادث وقع قرب ميناء مدينة سيدي إفني".

وتحوّلت جزر الكناري، البعيدة بنحو مئة كيلومتر عن السواحل الإفريقية في المحيط الأطلسي، إلى واحدة من المسالك الرئيسية للهجرة غير النظامية نحو ​أوروبا​ منذ منتصف سنوات 2000. وينطلق هؤلاء عادة من السواحل المغربية، أو حتى سواحل السنغال.