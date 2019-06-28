وزير خارجية إيطاليا: حفتر "محاور لا يمكن تجاهله" في الأزمة الليبية

شدّد وزير الخارجية الإيطالية إنزو موافيرو، على أنّ "قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، هو محاور لا يمكن تجاهله"، في الأزمة التي تتخبّط فيها ​ليبيا​ منذ سنوات والّتي انفجرت قبل أشهر حربًا بين قوات حفتر وقوات الحكومة المعترف بها دوليًّا ومقرّها ​طرابلس​.

ولفت عقب لقائه في روما مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى ليبيا ​غسان سلامة​، إلى أنّ "في النزاعات أنت لا تختار خصومك، حتّى وإن كنت أحيانًا تفضّل لو كانوا أشخاصًا آخرين"، مركّزًا على أنّه "إذا كنت في طرابلس، فإنّ من يواجهك هو المشير حفتر، وبالتالي عليك أن تتعامل مع الواقع كما هو".