بيسكوف: بوتين وترامب تحدثا عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع السلاح النووي

لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، تعليقًا على اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، على هامش ​قمة العشرين​ (جي 20) في ​اليابان​، إلى أنّ "بوتين وترامب تحّدثا عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع ​السلاح النووي​".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّه "دعونا نتعلّم ونستخلص الدروس الصحيحة من الماضي ودعونا أن لا نستبق الأحداث"، منوّهًا إلى أنّ "حتّى الآن، يمكن القول إنّ هناك نيّة للتحدّث بشأن القضايا الحسّاسة".

كما أعلن وزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​ أنّ بوتين وترامب بحثا بقضايا الاستقرار الاستراتيجي. وفي الوقت ذاته، ذكر "​البيت الأبيض​" في بيان، أنّ "ملفات ​سوريا​ و​إيران​ وفنزويلا وأوكرانيا قد تمّت مناقشتها".