لفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين (جي 20) في اليابان، إلى أنّ "بوتين وترامب تحّدثا عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع السلاح النووي".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّه "دعونا نتعلّم ونستخلص الدروس الصحيحة من الماضي ودعونا أن لا نستبق الأحداث"، منوّهًا إلى أنّ "حتّى الآن، يمكن القول إنّ هناك نيّة للتحدّث بشأن القضايا الحسّاسة".
كما أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ بوتين وترامب بحثا بقضايا الاستقرار الاستراتيجي. وفي الوقت ذاته، ذكر "البيت الأبيض" في بيان، أنّ "ملفات سوريا وإيران وفنزويلا وأوكرانيا قد تمّت مناقشتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين وترامب تحدثا عن الحاجة لبدء مفاوضات نزع السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.