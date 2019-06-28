الجيش الوطني الليبي أعلن إسقاط طائرة مسيرة على محور طريق المطار

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، "إسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) تركية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، في محور طريق مطار طرابلس العالمي جنوب العاصمة"، موضحًا أنّ "الطائرة حاولت استهداف مواقع قوّاته".
وكان قد ذكر مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أنّ "مليشيات حكومة الوفاق حاولت السيطرة على منطقة أسبيعة قدومًا من الهيرة ومن شارع الحرية"، لافتًا إلى أنّ "قوات الجيش الوطني الليبي المتمركزة في تلك المناطق دخلت معها في اشتباكات وتراجعت قوات حكومة الوفاق وفشلت في تقدماتها مرّة أخرى".
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