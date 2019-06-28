وول ستريت جورنال: أميركا تعتقد أن هجمات أنابيب النفط بالسعودية مصدرها العراق

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتقد أنّ الهجمات على خط أنابيب ​النفط​ في ​السعودية​ مصدرها ​العراق​".

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