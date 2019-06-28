تاسك انتقد تصريحات بوتين: أخالف القول إن النهج التقدمي عفا عنه الزمن

انتقد رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد تاسك​، تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ولفت فيها إلى أنّ :الأفكار التقدميّة الّتي تطرحها الديمقراطيّات الغربيّة، عفا عنها الزمن".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي في أوساكا، "أنّني على خلاف تام مع الحجّة الّتي تقول إنّ النهج التقدمي عفا عنه الزمن"، مركّزًا على أنّ "كلّ من يؤكّد أنّ الديمقراطية التقدمية عفا عنها الزمن، إنّما يقول إنّ الحريات عفا عنها الزمن، إنّ دولة القانون عفا عنها الزمن وإن حقوق الإنسان عفا عنها الزمن".

وشدّد تاسك على أنّ "بالنسبة إلينا، في ​أوروبا​ قيم أساسية وحيّة"، موضحًا أنّ "ما أعتبر أنّه عفا عنه الزمن، هو التسلّط وعبادة الشخص وحكم الأقليّة، حتّى لو أنّ ذلك قد يبدو أحيانًا مجديًا".

ورأى بوتين ردًّا على سؤال حول استقبال ​المهاجرين​ في أوروبا، أنّ "الفكر التقدمي لم يعد يخدم هدفه"، مشيرًا إلى أنّ "التقدميين لم يعد بإمكانهم أن يفرضوا على الناس ما يجب عليهم فعله مثلما حاولوا خلال العقود الماضية".