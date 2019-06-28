لجنة المال تقر موازنة الاشغال وتطلب تفاصيل وتوزيع اعتمادات

انعقدت ​لجنة المال والموازنة​ بجلسة مسائية برئاسة النائب ​إبراهيم كنعان​ وحضور وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ اقرت في خلالها اعتمادات ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وطلبت تفاصيل وتوزيع اعتمادات الطرقات الدولية والداخلية في اعتمادات الجزء الثاني البالغة 288 مليار.

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