أكّد ​الاتحاد الأوروبي​ أن "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ يبقى مفتاحًا رئيسيًا لمنع انتشار ​السلاح النووي​"، مشيرًا إلى أن "الآلية التجارية الخاصة مع إيران فعالة وتسمح بمواصلة التجارة مع إيران وتجاوز ​العقوبات الأميركية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي مع إيران يبقى مفتاحا رئيسيا لمنع انتشار السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.