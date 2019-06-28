النشرة: جريحة نتيجة حادث صدم على الكورنيش البحري لمدينة ‎صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان المواطنة (ناديا ص.) من مواليد 1955 تعرضت ل​حادث صدم​ على كورنيش صيدا البحري. وعلى الفور حضر الى المكان عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعملوا على اسعافها ونقلها الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة، كما حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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