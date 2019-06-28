ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون وحقل من القصب في مرياطا - زغرتا، وحريق أعشاب ونفايات في برج حمود - المتن".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الراسي - زحلة، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ضهور زحلة، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في مغدوشة - صيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب في مرياطا وبرج حمود والراسي وضهور زحلة ومغدوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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