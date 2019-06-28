الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب في مرياطا وبرج حمود والراسي وضهور زحلة ومغدوشة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون وحقل من القصب في مرياطا - ​زغرتا​، و​حريق أعشاب​ و​نفايات​ في ​برج حمود​ - ​المتن​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الراسي - زحلة، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ضهور زحلة، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في ​مغدوشة​ - صيدا".