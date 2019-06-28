أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم الى أن "عملنا الأساسي في عملية مكافحة المخدرات يكون عبر ملاحقة المروجين والتجار".
ولفت مسلم، في حديث تلفزيوني، الى أن "أي مدمن يرغب بالتخلص من المخدرات عليه أن يلجأ الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان"، مؤكدًا أنه "ستسقط عنه كل التعقبات وفي نهاية علاجه سيحصل على شهادة شفاء ويعفى من الجريمة وسجله العدلي يبقى نظيفًا".
وطلب مسلّم من "الأهل أن يهتموا بتغيّر سلوك الإبن والتنبه الى ما يستعمله"، مشددًا على أنه "لا يجب أن نتخلى عن أولادنا بل علينا الوقوف الى جانبهم ومساعدتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلّم: من يطلب العلاج من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تسقط عنه كل التعقبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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