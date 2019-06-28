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اللواء عثمان عرض للأوضاع العامة في البلد مع الدويهي والطبش

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التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب والوزير السابق ​أسطفان الدويهي​ ونجله أنطوان الدويهي ومدير مكتبه ​جوزيف الدويهي​، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما التقى النائبة ​رلى الطبش​ جارودي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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