اللواء عثمان عرض للأوضاع العامة في البلد مع الدويهي والطبش

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب والوزير السابق ​أسطفان الدويهي​ ونجله أنطوان الدويهي ومدير مكتبه ​جوزيف الدويهي​، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما التقى النائبة ​رلى الطبش​ جارودي، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.