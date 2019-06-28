حاصباني: توقيع اتفاقية اوتاوا للألغام تفتفح الباب لمساعدة لبنان في نزع الالغام

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ ان "توقيع اتفاقية اوتاوا المتعلقة ب​الألغام​ تفتفح باب أوسع لمساعدة ​لبنان​ في نزع الالغام"، مشيراً الى انه "ب​حالات​ الحرب يمكن أن يكون هناك الكثير من الأمور المتاحة لصالح لبنان"، لافتاً الى ان "عدم توقيع الاتفاقية سيحرم لبنان من الدعم لإزالة الألغام".

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