"هوك": إيران مسؤولة عن الهجمات على سفن الفجيرة وفي خليج عمان

قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، براين هوك، إن إيران تنتهك القوانين في عدم احترامها لحرية السفن وتعتدي على السفن التجارية، وهي المسؤولة عن الهجمات على السفن التجارية قبالة الفجيرة وفي خليج عمان، "هجمات إيران غير مقبولة ويجب التنديد بها دوليا".
وأكد براين هوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في لندن، على أن تحقيقات الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت تورط إيران بالهجمات على السفن التجارية، والهجمات قام بها قارب يتبع للحرس الثوري الإيراني، مشددا على ان الحرس الثوري الإيراني انتهك المياه الإقليمية الإماراتية.
وأضاف هوك أن التحقيقات أظهرت أن الحرس الثوري خلف الهجمات على ناقلات النفط خلال 55 دقيقة "لدينا أدلة تظهر زوارق إيرانية انتقلت من الجانب الإيراني لمضيق هرمز لمياه الإمارات".
وتابع هوك أن قائد في الحرس الثوري أكد أن الحرس نفّذ عمليتين في خليج عمان، لافتا إلى أن عناصر الحرس الثوري لم يتوخوا أي حذر عندما أزالوا اللغم الذي لم ينفجر من ناقلة النفط.
وأشار هوك إلى أن هناك أدلة مستمرة على أن السفن الإيرانية تطفئ أجهزة اتصالاتها أثناء الإبحار وهو أمر خطر، ويفعلونه لإخفاء تنقلاتهم.
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