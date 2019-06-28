دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيران تشكو أمريكا إلى الأمم المتحدة

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران تقدمت بشكوى رسمية يوم الجمعة إلى الأمم المتحدة ضد واشنطن بشأن انتهاك طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي أسقطتها طهران هذا الشهر.

ونقلت تسنيم عن نائب وزير الخارجية غلام حسين دهقاني قوله "رُفعت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الذي شنته طائرة أمريكية مسيرة على مجالنا الجوي... وتؤكد الشكوى أن طهران تحتفظ بحق الرد بحزم إذا كررت الولايات المتحدة هذا الانتهاك".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة يوم 20 يونيو حزيران قالت إنها كانت تحلق فوق أحد أقاليمها الجنوبية المطلة على الخليج. وقالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المياه الدولية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)