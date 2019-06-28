شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة إنقاذ تونس: سنتوجه للمحاكم الدولية و برلمان أوروبا لفضح حركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل منذر قفراش رئيس جبهة الإنقاذ تونس، حركة النهضة الإخوانية مسؤولية العمليات الإرهابية التى ضربت تونس خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الجبهة ستتوجه للمحاكم الدولية والبرلمان الأوروبى لفضح إرهاب الحركة الإخوانية.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ تونس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حركة النهضة التونسية قامت بإرسال شباب تونس إلى سوريا فعادوا لنا إرهابيين، وغيرت من القيادات الأمنية بتونس وعينت القريبين منها لضمان عدم ملاحقة قياداتها، متابعا: نحن فى جبهة إنقاذ تونس نحملها المسؤولية الكاملة على انتشار الإرهاب فى تونس.

وتابع منذر قفراش، سنتوجه للمحاكم الدولية والبرلمان الأوروبي لفضح حركة النهضة و المطالبة بمحاكمتهم، ونباشر الإجراءات مع فريق من المحامين الأوروبيين.

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وكانت تونس شهدت الساعات الماضية عمليتين انتحاريتين أسفرا عن سقوط قتلى ومصابين.

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