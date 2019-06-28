شكرا لقرائتكم خبر عن "أردوغان يعاقب شعبه".. زيادة فى أسعار الكهرباء بعد خسارة حزبه فى أسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية الحاكم، في بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أجريت الأحد الماضي، قررت حكومة رجب إردوغان معاقبة الأتراك، بفرض زيادات زيادات جديدة فى أسعار بعض السلع والخدمات الضرورية.

وتناقلت عدد من المواقع التركية المعارضة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، والتى أصدرت قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.98% في القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية، اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل.

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وطرحت الهيئة طلبات شركات الإنتاج في القطاع الخاص والعام، وعلى رأسهم شركة إنتاج الكهرباء المساهمة الخاصة بزيادة التكلفة، الأمر الذي انعكس بدوره على ارتفاع التكلفة على المستهلك.

لم تكن هذه الزيادة هي الأولي، فبعد أقل من 48 ساعة من إعلان فوز مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، على حساب مرشح النظام الحاكم، بن علي يلدريم، أقرت الحكومة التركية، الثلاثاء الماضي، زيادات في أسعار السكر والشاي والبنزين.

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