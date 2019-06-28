شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محامى شمال القاهرة: تنقية الجداول ساهمت فى رجوع المهنة لسابق عصرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشــــام زين، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تنقية جداول القيد أسهمت بدور ايجابى في رجوع المحاماة إلى سابق عصرها، قائلا :" أصبح المحامي المشتغل هو الموجود فقط، قبل التنقية كنا عندما ندخل غرف المحامين، نفاجأ بمن لم نرهم من قبل، فتمت تنقية الجداول، وتحديد الموارد، وأصبح هناك فائض مادي للنقابة".
وأضاف هشام زين ، فى تصريحات له ،أنه اذا سمحت نقابة المحامين باستخراج كارنيهات لغير المشتغلين ستكون هناك فوضى و عشوائية ،مشيرا الى أنه عندما كان غير المشتغلين مقيدين بجداول النقابة كانوا يحدثون الكثير من الفوضى و المشكلات ".
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