إحباط تهريب 5 آلاف قرص "ترامادول" في معبر رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
أحبطت قوات الشرطة في معبر رفح البري، اليوم الجمعة، تهريب أعداد كبيرة من أقراص "الترامادول" المخدرة، بحيازة مسافرة فلسطينية، حاولت تهريبها خلال عودتها إلى قطاع غزة.
وقال مصدر أمني بمعبر رفح البري، إن الشرطة في صالة الوصول فحصت حقائب المسافرة الفلسطينية "سميرة ع. ص." 45 سنة، من خلال أجهزة الكشف على الحقائب التي رصدت وجود أجسام غريبة داخل إحدى الحقائب وبفحص الحقيبة بدقة، تم ضبط 5 آلاف قرص "ترامادول".
واعترفت المتهمة بحيازتها أقراص الترامادول، بغرض تهريبها والاتجار فيها بقطاع غزة، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال ميناء رفح.
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