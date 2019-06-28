أزمة "وردة" تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة لوزير الشباب بعد تراجع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قدم سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال موجه لوزير الشباب والرياضة، بعد تراجع اتحاد الكرة عن قراره باستبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة، المتورط بالتحرش بعارضة أزياء مكسيكية.

وقال حساسين في طلبه: "الأخلاق أهم من البطولة وكان يجب على الجميع الالتزام بجميع التعليمات التى يؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الالتزام بالأخلاق لإظهار صورة مصر الحضارية أمام العالم كله".

وتساءل عضو مجلس النواب: "لماذا يصمت وزير الشباب والرياضة عن مثل هذه التصرفات التي تُسيء للشباب والرياضة المصرية؟".