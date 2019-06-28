الأزهر والأوقاف يوجهان قافلة بالقاهرة الجديدة لتوحيد الجهود الدعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، أن القوافل المشتركة بين الأزهر ، ووزارة الأوقاف والتي تم توجيهها إلى مدن القاهرة الجديدة لأداء خطبة الجمعة اليوم كان هدفها توحيد وتنظيم الجهود الدعوية المبذولة.

وقال عياد - في بيان اليوم - إن الخطبة بينت مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية التي تتمتع بالسماحة واليسر، وبيان أن الإسلام دين المحبة والسلام والتعايش المشترك بين الجميع، كما ركزت على دور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن القافلة لاقت قبولا من الناس، ووجهوا، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف والقيادات الدعوية على عنايتهم ورعايتهم لمثل هذه القوافل الدعوية المهمة.