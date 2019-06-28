حريق كبير جنوب محافظة جنين الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احترقت 150 شجرة زيتون بشكل جزئي، اليوم الجمعة، وذلك جراء حريق شب في الأعشاب وامتد للاشجار في المنطقة الواقعة بين قريتي زبده وظهر العبد غرب يعبد جنوب جنين، حسبما أفادت صحيفة "القدس" الفلسطينية.

وأفاد الدفاع المدني، أن طاقم إطفاء مركز يعبد، تمكن من إخماد الحريق بمساندة من الأهالي المتواجدين، والحد من انتشاره وحماية الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة.