إتلاف 5 آلاف لغم وعبوة زرعتها ميليشيا الحوثي في حجة باليمن

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، اليوم الجمعة، خمسة آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها في عدد من القرى والمناطق المحررة بمحافظة حجة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن الفرق الهندسةالتابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت خلال الشهرين الماضيين خمسة آلاف لغم وعبوة بمختلف الأحجام والأغراض من قرى بني حسن ومزارع النسيم والخضراء وقرى جنوب حرض، وتم إتلافها اليوم،
وأشار المصدر إلى أن إجمالي الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها واتلافها في المنطقة العسكرية الخامسة خلال السنوات الماضية حتى الآن بلغت 37 ألف لغم وعبوه ناسفة.
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