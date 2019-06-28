إتلاف 5 آلاف لغم وعبوة زرعتها ميليشيا الحوثي في حجة باليمن

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، اليوم الجمعة، خمسة آلاف لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها في عدد من القرى والمناطق المحررة بمحافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن الفرق الهندسة

التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت خلال الشهرين الماضيين خمسة آلاف لغم وعبوة بمختلف الأحجام والأغراض من قرى بني حسن ومزارع النسيم والخضراء وقرى جنوب حرض، وتم إتلافها اليوم،وذلك ضمن الحملة الواسعة لقوات الجيش، بإزالة ونزع جميع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المناطق الحيوية.



وأشار المصدر إلى أن إجمالي الألغام والعبوات الناسفة التي تم انتزاعها واتلافها في المنطقة العسكرية الخامسة خلال السنوات الماضية حتى الآن بلغت 37 ألف لغم وعبوه ناسفة.