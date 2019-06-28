إسقاط طائرة تركية بدون طيار استهدفت مواقع للجيش الليبي

أسقط الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، طائرة تركية بدون طيار في طريق المطار إثر محاولتها استهداف مواقع الجيش الليبي.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنيالليبي - حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية - أن القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر تواصل تقدمها باتجاه العاصمة طرابلس،
ونفت غرفة عمليات الكرامة صحة الأخبار المتداولة حول أي تقدم للمجموعات المسلحة في المنطقة.
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