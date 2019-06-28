اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الجمعة ، شابين فلسطينيين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة.
وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري (22 عاما) وسائد أسامة داري (19 عاما)، واقتادتهما
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وعززت قوات الاحتلال تواجدها في العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر
وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل العيسوية الرئيسي، أوقفت الناشط رجائي الخطيب وحررت له مخالفة قدرها ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) بادعاء "تصوير مخربين".
فيما شارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة في مسجد الأربعين الكبير في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيَين خلال مواجهات شرق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.