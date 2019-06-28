الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيَين خلال مواجهات شرق القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الجمعة ، شابين فلسطينيين من منطقة حي داري في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، خلال مواجهات مع عشرات الشبان في البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جمال محمد داري (22 عاما) وسائد أسامة داري (19 عاما)، واقتادتهما

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إلى مركز تحقيق وتوقيف في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من جميع مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وعززت قوات الاحتلال تواجدها في العيسوية عقب استشهاد الأسير المحرر

محمد سمير عبيد أمس، واقتحمت عددا من المنازل، ومنعت المواطنين من الخروج أول الدخول للبلدة.وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال المتواجدة على مدخل العيسوية الرئيسي، أوقفت الناشط رجائي الخطيب وحررت له مخالفة قدرها ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) بادعاء "تصوير مخربين".فيما شارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة في مسجد الأربعين الكبير في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.