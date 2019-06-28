واشنطن تفرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي

فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات مالية على نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.

وتعتبر واشنطن أن نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس ارنستو مادورو غويرا "ممثل حالي أو سابق للحكومة" الفنزويلية بوصفه عضواً "في الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية".

وعيّن مادورو نجله بعد وصوله إلى السلطة على رأس هيئة تفتيش تابعة للرئاسة. ثم جرى انتخابه عام 2017 في الجمعية الوطنية التأسيسية "في أعقاب الإنشاء الاحتيالي لهذه الجمعية التي لا تهدف إلا لمصادرة الصلاحيات الدستورية للجمعية (التشريعية) الوطنية الشرعية وتعزيز نظام والده"، وفق وزارة الخزانة الأميركية المكلفة فرض هذه العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إنّ "نظام مادورو بني على انتخابات مزورة، فيما تعيش الدائرة القريبة منه في رفاه قائم على مكاسب الفساد بينما الشعب يعاني".

وتؤكد السلطات الأميركية أنّ الجمعية الوطنية التأسيسية تسعى "لإعادة كتابة دستور" البلاد "وحل مؤسساتها" وأنّها أنشئت عبر "مسار غير ديموقراطي".

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وتجمّد العقوبات الأميركية كل الأصول والأسهم التي يمكن أن تعود الى مادورو غويرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الأميركية. وهي تمنع كل شركة أميركية أو ذات صلة بالولايات المتحدة من القيام بأعمال معه.

وتأمل الولايات المتحدة من فرض سلسلة من القيود والعقوبات المالية تضييق الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ودفعه نحو مغادرة السلطة.

وبات لهذه العقوبات أثر متصاعد في يوميات الفنزويليين، الذين يعانون أصلاً أزمة اقتصادية غير مسبوقة.