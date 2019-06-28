كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شميد تؤكد تفعيل الآلية المالية الأوروبية "إينستكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلجا شميد، اليوم الجمعة، تفعيل الآلية المالية الخاصة بالتجارة والتبادل المالي بين أوروبا وإيران "إينستكس".

وقالت شميد في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العملية الأولى للتبادل المالي يجري إنجازها في الوقت الحاضر وستنضم المزيد من الدول الأوروبية لهذه الآلية".

ووصفت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، بأنه كان بناء.

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وأضافت شميد أن التنفيذ المؤثر والكامل للاتفاق النووي من جانب جميع الأطراف حظي بالاهتمام كقضية رئيسة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن الاجتماع خطوة إلى الأمام لكنه غير كاف.

وانطلق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسييين بين إيران ومجموعة 4 + 1.