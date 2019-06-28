كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختفاء طائرة هليكوبترعسكرية إندونيسية بإقليم بابوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختفت طائرة هليكوبتر عسكرية إندونيسية وعلى متنها 12 شخصًا، اليوم الجمعة، في أجواء إقليم بابوا الإندونيسي

الذى يشهد أنشطة تمرد مسلح.

وقال محمد عيدي المتحدث باسم القيادة المحلية للجيش الإندونيسي في إقليم بابوا، إنه كان من المفترض أن

تهبط المروحية وهي من طراز " إم آي -17 " الروسية الصنع، في مطار سينتاني في الساعة الواحدة بعد

الظهر

(0400 بتوقيت جرينتش) لكنها فقدت الاتصال بعد دقائق قليلة من إقلاعها من أوكسيبيل في منطقة

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بيجونونجان بينتانج الجبلية.

وأوضح عيدي أن البحث مستمر عن المروحية.

يذكر أن بابوا هي إحدى مناطق مجموعة جزر ميلانيزيا الغنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر مسرحًا لتمرد انفصالي

محدود ومستمر على مدى عقود.

وكانت قوات الأمن قد كثفت من عملياتها لمكافحة التمرد في بابوا، بعد أن قتل المتمردون 19 عاملاً كانوا

يقومون بتشييد طريق سريع وجنديًا واحدًا في ضاحية ندوجا في أوائل ديسمبر.