كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تعتقل الدويلة بعد إساءته للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن الكويتية عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية، وفق ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية على حسابها في موقع تويتر، اليوم الجمعة: "تم إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذاً لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

وأكد المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، نبأ القبض على الدويلة، حيث قال في تغريدة على تويتر: "بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية".

ودائماً ما تثير مواقف وآراء الدويلة وهو برلماني سابق، ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها عدة دول خليجية "جماعة إرهابية".