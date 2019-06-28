كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية والتغيير بالسودان تدعو لتظاهرات سلمية في 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت قوى الحرية والتغيير أن التباينات داخل الحركة صحية ولكن القرارات الأساسية المُعلنة تصدر موحدة.

وكانت "قوى الحرية والتغيير" السودانية أعلنت أمس الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.