كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية البحرين: "ورشة السلام" ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية البحرين،

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن ورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية ليست مربوطة بأي خطة تسوية لقضية فلسطين،

وليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل.

وأكد بن أحمد، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، دعمه حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "تواصلنا مع السلطة الفلسطينية أثناء قمة مكة بشأن ورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية".