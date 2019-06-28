كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يختتم زيارته إلى تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو زيارة رسمية إلى جمهورية تشاد استمرت يوماً واحداً، بدعوة من الرئيس التشادي إدريس دبي. وكان في استقباله بمطار الخرطوم مساء أمس (الخميس) الفريق الركن ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين بالدولة.

وأوضح الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أجرى مباحثات مع القيادة التشادية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدي وأطلع خلالها الرئيس التشادي على تطورات الأوضاع السياسية والجهود والمبادرات المطروحة للوصول إلى حل للمشكلة السياسية السودانية.

وقال الناطق الرسمي إن الرئيس التشادي أكد أزلية علاقات البلدين واهتمام تشاد ودعمها للعملية السلمية بالسودان وضرورة أن يكون الحل سودانياً، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت العلاقات التجارية وأداء القوات المشتركة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أن نائب رئيس المجلس العسكري التقي خلال الزيارة وفد حركة تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي رئيس الحركة ووفد حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم بقيادة الدكتور طاهر فتحي .

وأبان الكباشي أنه وبعد جولة من التشاور والمباحثات قرر الطرفان تجديد وقف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض والدخول في العملية السلمية وأهمية الإسراع في التفاوض باعجل ما يمكن.

واشار الكباشي إلى أن وفد الحركتين أشاد بقرار المجلس العسكري بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة باعتباره بادرة حسن نية تفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة.

ولفت الكباشي إلى أن وفدي الحركتين رحبا بقرار المجلس العسكري بتكوين لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة وأبديا استعدادهما الفوري للتواصل مع اللجنة لدفع عملية السلام والاستقرار وأمنا على ضرورة شمولية الحل والدعوة لجميع الحركات للانضمام للعملية السلمية.