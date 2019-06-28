محلل سياسي: الجيش الليبي يخوض حرب ضد التدخل التركي

وأضاف "معتوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاستخبارات كانت تؤكد أن مينة غريان مأوي الجماعات المتطرفة.

وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن المجموعة التي هاجمت الجيش الليبي في غريان مدعومة من داعش والقاعدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تابعة للسراج الذي دفع لهم أموال كثيرة،.

هذا وقد أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية لطوفان الكرامة أن مدينة غريان منطقة عمليات لسلاح الجو الليبي وسيتم استهدافُ أي آلية للمليشيات الإرهابية وتجمعاتهم.

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وفي بيان، دعا المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة سكان مدينة الغريان إلى عدم الاقتراب من تجمعات وآليات الحشد المليشياوي.