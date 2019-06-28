كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: الجيش الليبي يخوض حرب ضد التدخل التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "معتوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاستخبارات كانت تؤكد أن مينة غريان مأوي الجماعات المتطرفة.
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن المجموعة التي هاجمت الجيش الليبي في غريان مدعومة من داعش والقاعدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى تابعة للسراج الذي دفع لهم أموال كثيرة،.
هذا وقد أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية لطوفان الكرامة أن مدينة غريان منطقة عمليات لسلاح الجو الليبي وسيتم استهدافُ أي آلية للمليشيات الإرهابية وتجمعاتهم.
وفي بيان، دعا المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة سكان مدينة الغريان إلى عدم الاقتراب من تجمعات وآليات الحشد المليشياوي.
لا أنه حذر أيضا من التعاون مع الميليشيا الإرهابية. وقال البيان "نقول للجميع إن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء تنظيم الإخوان الارهابي وميليشياته لاستمراره في نهب ثروة ليبيا وإذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطالُه القصاص العادل."
وطمأن البيان الليبيين بأن "جميع المحاور والجبهات أوضاعُها ممتازة جدا، ولا تعاني من أي خلل، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار."
وأضاف: "ولا يخفى على أحد أن تلك المليشيات، حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على تمركزات قواتنا المسلحة وباءت جميعُها بالفشل، وتكبدوا الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، ونعدُهم بذات المصير في كل كراتهم الخاسرة."