كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان وزارة الخارجية حول زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستستضيف العاصمة بغداد يوم غد أعضاء مجلس الأمن الدوليّ في زيارة لمُدَّة يوم واحد بدعوة من الحكومة، وهي زيارة تاريخيّة تأتي اتساقاً مع توجُّه العراق إلى تعزيز انطلاقته على المُستوى الدوليِّ، وفاعليّة، ونشاط دبلوماسيّته الآخذة بالنمو في تحقيق الانفتاح على العالم مُسترشداً بالمبادئ الأساسيّة في ميثاق الأمم المتحدة التي يُعَدُّ أحد مُؤسِّسيها.

وتُؤشِّر مضامين هذه الزيارة على النجاح في جُهُود بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، فضلاً عن تأكيد سيادة، ووحدة، وسلامة العراق.

ويُعرِب العراق عن أهمِّية هذه الزيارة لجهاز مُهِمٍّ في الأمم المتحدة؛ لما له من دور محوريّ في صيانة السلام، والأمن، وتسوية المسائل الدوليّة بالطرق السياسيَّة، ويرى من الواجب تعزيز دوره، وتأدية مهامِّه بصورة فعّالة؛ ولاسيَّما حلّ المشاكل، وإنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

وتتضمّن الزيارة إجراء لقاءات مع السيّد رئيس الجمهوريّة د.برهم صالح، والسيّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، والسيّد رئيس مجلس الوزراء د. عادل عبد المهديّ، وممثلين عن حكومة اقليم كردستان العراق.