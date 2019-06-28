كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان وزارة الخارجية حول زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتُؤشِّر مضامين هذه الزيارة على النجاح في جُهُود بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، فضلاً عن تأكيد سيادة، ووحدة، وسلامة العراق.
ويُعرِب العراق عن أهمِّية هذه الزيارة لجهاز مُهِمٍّ في الأمم المتحدة؛ لما له من دور محوريّ في صيانة السلام، والأمن، وتسوية المسائل الدوليّة بالطرق السياسيَّة، ويرى من الواجب تعزيز دوره، وتأدية مهامِّه بصورة فعّالة؛ ولاسيَّما حلّ المشاكل، وإنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.
وتتضمّن الزيارة إجراء لقاءات مع السيّد رئيس الجمهوريّة د.برهم صالح، والسيّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، والسيّد رئيس مجلس الوزراء د. عادل عبد المهديّ، وممثلين عن حكومة اقليم كردستان العراق.