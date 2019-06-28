كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية تعلن تأمين سفارة البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستدعت البحرين سفيرها في العراق أمس الخميس للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجاً على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة في المنامة بشأن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت مصادر بالشرطة المحلية لرويترز إن "الشرطة أطلقت الرصاص لتفريق الحشد بعد أن اقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة"، ولم ترد أنباء عن إصابات.
وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر تعزيز إجراءات الأمن حول السفارة كرد فعل على الاختراق الأمني.
واستهدف المؤتمر الذي استضافته المنامة على مدار يومين حشد التأييد لخطة استثمارات بالأراضي الفلسطينية بقيمة 50 مليار دولار كجزء أول من خطة سياسية أوسع برعاية البيت الأبيض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقوبلت الخطة بازدراء واسع النطاق من الفلسطينيين وغيرهم في العالم العربي ولم تحضر الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية المؤتمر.