الخارجية العراقية تعلن تأمين سفارة البحرين

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، قيام بعض المتظاهرين باقتحام سفارة مملكة البحرين لدى بغداد، وأكدت في بيان التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

كما شددت الوزارة على أن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مضيفة "أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على تلك الأعمال".

واستدعت البحرين سفيرها في العراق أمس الخميس للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجاً على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة في المنامة بشأن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت مصادر بالشرطة المحلية لرويترز إن "الشرطة أطلقت الرصاص لتفريق الحشد بعد أن اقتحم أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة"، ولم ترد أنباء عن إصابات.

Advertisements

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر تعزيز إجراءات الأمن حول السفارة كرد فعل على الاختراق الأمني.

واستهدف المؤتمر الذي استضافته المنامة على مدار يومين حشد التأييد لخطة استثمارات بالأراضي الفلسطينية بقيمة 50 مليار دولار كجزء أول من خطة سياسية أوسع برعاية البيت الأبيض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقوبلت الخطة بازدراء واسع النطاق من الفلسطينيين وغيرهم في العالم العربي ولم تحضر الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية المؤتمر.