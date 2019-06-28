موازين.. فناير في دردشة مع “اليوم 24″: لم نتعامل مع لمجرد و”ديلبار” سبب شهرتنا في الهند -فيديو

نفت مجموعة الفناير الغنائية، تحضيرها لديو مشترك رفقة النجم سعد لمجرد، كما تحدث عن موضوع “اقتباس” لحن من ألحان أغانيها من طرف الثنائي المصري الشهير “أوكا وأورتيغا”.

وتحدث أعضاء مجموعة فناير في دردشة مع “اليوم 24″، على هامش مهرجان موازين عن زيادة شهرتهم في الهند بفضل النسخة العربية من “ديلبار” التي قدموها مع المغربية، نجمة بوليوود، الراقصة نورا فتحي.

ولم تغضب مجموعة لفناير من اقتباس، “أوكا وأورتيغا” المصريان، للحن إحدى أغنيتهما، مشيدين بالمستوى الذي وصلاه الثنائي المذكور في مصر.

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هذا، واعتلت مجموعة لفناير منصة سلا أمس الخميس بموازين، في سهرة خلقت أجواء اسثنائية حماسية.