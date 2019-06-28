“كان 2019”.. تونس ينجو من الخسارة أمام مالي

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مباراته الثانية في كأس أمم إفريقيا، والتي جمعته بمنتخب مالي، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذاك برسم مباريات المجموعة الخامسة.
ولم يفلح كلا المنتخبين في زيارة الشباك طيلة أطوار الشوط الأول من المباراة، لينتهي بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن ديادي ساماسيكو من افتتاح التسجيل لمالي في الدقيقة 60، غير أن وهبي الخزري عدل الكفة لنسور قرطاج بعدها بعشر دقائق، منهيا المواجهة التي جرت في ملعب السويس بالتعادل هدف لمثله.
تعادل لم يخدم تونس، الذي كسب نقطته الثانية من مباراتين، جعلته في مركز الوصافة مؤقتا، في انتظار إجراء مباراة أنغولا بمورتانيا، بينما يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط.
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