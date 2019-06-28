تمنت الجماهير المصرية أن ينجح “الأسود” و”الفراعنة” في بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.
وقال العديد من مشجعي المنتخب المصري، في تصريحات متفرقة ل”اليوم 24″، إنهم يراهنون على تأهل منتخبي المغرب ومصر للنهائي حتى يكون العرس عربيا بامتياز.
وشدد المتحدثون أنفسهم على كون المنتخب الوطني يتوفر على لاعبين جيدين بإمكانهم قيادة “الأسود” للذهاب بعيدا في منافسات الاستحقاق القاري.
وأشاد المتحدثون بمستوى المنتخب رغم صعوبة المجموعة التي يتواجدون فيها، والتي تضم كل من ناميبيا، الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، مبرزين في السياق ذاته أنه بإمكانهم الذهاب بعيدا في المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير مصرية ل”اليوم 24″: نتمنى أن يكون النهائي بين المغرب ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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