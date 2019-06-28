صادم.. أب وأبناؤه يتناوبون على اغتصاب بناته الأربعة..الوالد ينهي رغبته المرضية ويمررهن إلى ابنيه!

اهتزت ضواحي مدينة طنجة على وقع فضيحة أخلاقية مدوية لزنى المحارم، فجرتها جمعية كرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، تتعلق بقيام أب، واثنين من أبنائه الذكور بالتناوب على اغتصاب بناته الأربعة، في دوار الحامة في منطقة قصر المجاز، التابعة لإقليم الفحص أنجرة.

وكشف الجمعية ذاتها، من خلال شكاية، تقدمت بها إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في طنجة، أن الضحايا اعترفن بمداومة والدهن “أ.ب” على اغتصابهن بالقوة، إذ كان يرغمهن على تناول أقراص المخدرات ليفقدن وعيهن، قبل أن يقوم باستغلالهن جنسيا كيفما شاء، وبعدما ينهي رغبته، يعمل على تمريرهن إلى ابنيه ليغتصبا بدورهما شقيقاتهما دون خوف ولا رحمة.

وأضافت الجمعية نفسها أن المشتكيات تهددن من طرف المشتكى بهم بالسلاح الأبيض، وتمنعن من مغادرة المنزل كما هو الشأن بالنسبة إلى والدتهن.