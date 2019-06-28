مدربان مساعدان لكارتيرون في تدريب الرجاء

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، رسميا، اليوم الجمعة، عن تعيين مدربين مساعدين للفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأخضر.

ويتولى المدافع السابق للمنتخب الوطني والرجاء، طلال القرقوري مهمة المساعد الأول لكارتيرون، بينما تم تعيين الدولي ومهاجم الفريق سابقا، هشام أبوشروان مساعدا ثانيا للمدرب الفرنسي.

وأكد الفريق الأخضر، أن تعاقده مع كل من القرقوري وأبوشروان، لخلافة المساعد السابق يوسف السفري، جاء بعد اتفاق مع باتريس كارتيرون.

وكان السفري، غادر دكة بدلاء بطل كأس السوبر الإفريقي، في نهاية الموسم الكروي الماضي، وتحديدا بعد مباراة الفريق أمام الدفاع الحسني الجديدي، برسم آخر جولة من مباريات البطولة الاحترافية.