ولي العهد يعطي الانطلاقة الرسمية لميناء طنجة المتوسط2

دشن ولي العهد مولاي الحسن، اليوم الجمعة، ميناء طنجة المتوسط2، بعدما كان مقررا أن يشرف الملك محمد السادس على انطلاق هذا المشروع أمس الخميس، إلا أن ظروفا تقنية أجلته.

وحضر التدشين عدد من المسؤولين الكبار، إلى جانب منتخبين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وسيسمح الميناء بالتفوق على أكبر مينائين على البحر المتوسط “الجزيرة الخضراء” و”بلنسية” من حيث طاقة استيعاب الحاويات، وجذب المزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية.

كما يأمل المغرب من خلال هذا المشروع أن تصل حجم مناولة الحاويات بالميناء إلى 4.5 مليون حاوية بنهاية هذا العام.