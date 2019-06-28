مبادرة استثنائية.. حلاق يتطوع لخدمة ذوي الاحتياجات مجانا أيام عطله – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اختار الشاب جلال الخمار، ابن مدينة طنجة، أن يتطوع من خلال مهنة الحلاقة لخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل مجاني، في يوم عطلته.

وكشف الخمار أنه تعلم مهنة الحلاقة، التي كانت تستهويه منذ صغره في عام 2016، قبل أن يفتح صالونا للحلاقة، إذ بادر إلى تقديم يد المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر الانتقال إلى منازلهم، كل أسبوع، وبشكل مجاني، من أجل حلاقة رؤوسهم.

وأضاف الخمار أن مبادرته لقيت استحسانا من لدن أسرته، وأصدقائه المقربين، الأمر الذي شجعه على الاستمرار في خدمة أشخاص ذوي إعاقة، وتخصيص وقت أكبر لهم، لأنهم فئة في حاجة إلى مثل هذه المبادرات.