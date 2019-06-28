شوارع العاصمة تونس تعود للحياة "كأن شيئا لم يكن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عادت الحياة مجددا إلى وسط العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، بعد يوم أمس العصيب، حيث شهد هجومين إرهابيين أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، في شارع "شارل ديغول" بالعاصمة تونس.

وواصل المواطنون قضاء حوائجهم المعيشية في الشارع، الذي يعتبر أحد شرايين الحياة الاقتصادية والتجارية في العاصمة، وبعضهم اختار احتساء فنجان قهوة غير بعيد من المكان.

ويقول البعض أن الإرهابيين أرادوا إيجاد حالة ذعر وصدمة لدى التونسيين، إلا أن مشهد عودة فتح المقاهي والمحال التجارية أمام الزبائن، وعودة الباعة إلى أعمالهم، وتجول أعداد مهمة من المواطنين، لا يوحي أبدا بأن هذا المكان شهد قبل يوم تفجيرا انتحاريا "اهتزت" له البلاد.

وقال نادل بمقهى يقع قبالة الطريق الذي شهد العملية الإرهابية، اسمه خالد، لوكالة "الأناضول": "التونسي لا يرهبه شيء، كله أمل وحب للحياة.. والدليل أن الأمور عادت كالسابق؛ فالمحال فتحت أبوابها أمام الحرفاء (الزبائن) والمقاهي والمطاعم كذلك".

وأضاف "يريدون إرباكنا وإخافتنا، لكننا لن نرضخ لتأثيرهم النفسي فينا، وسنحافظ على قوتنا، سنعمل وسنعيش رغما عنهم.. وكلنا أمل أن الوضع سيصبح يوما ما أفضل بكثير".

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وقال عامل آخر في المقهى، اسمه عماد الغنجيتي: "الحياة تستمر، لن يوقفنا شيء، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وتابع: "العالم كله مهدد بالإرهاب، وليست تونس فقط.. سنقف صدا منيعا لمواجهة هذه الظاهرة دون خوف".

ووصلت صباح اليوم حافلتان سياحيتان إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذي يتقاطع مع شارع شارل ديغول، والذي يعد أحد المزارات السياحية المهمة، حيث تمر به الوفود السياحية في طريقها إلى المدينة العتيقة وأسواقها التقليدية.

وتتواجد على طول شارع الحبيب بورقيبة مقرات مهمة مثل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، والسفارة الفرنسية، وبنوك وشركات.

والمشهد الجديد الذي طرأ عليه هو التشديدات الأمنية الإضافية؛ حيث وضعت الشرطة المزيد من الحواجز الحديدية بمحيط مقر وزارة السياحة.