مكوّنات المشتركة تفوض الوفاق خطيا بترتيب مقاعد القائمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفوّض الأحزاب الأربعة التي تشكّل القائمة المشتركة (الجبهة، الإسلامية، التجمع، العربية للتغيير)، اليوم، الجمعة، لجنة الوفاق الوطني بتركيب القائمة المشتركة، من المقعد الأوّل وحتى المقعد السادس عشر.

ومن المقرّر أن يكون التوقيع الليلة خطيًا، لا رجعة عنه، على أن يكون الإعلان عن القائمة حتى نهاية حزيران/ يونيو الجاري، لتخوض الانتخابات القادمة في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال رئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، لـ"عرب ٤٨"، من جانبنا في الأحزاب الأربعة قررنا خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، "وقمنا بتفويض لجنة الوفاق بتركيب القائمة، ونحن على ثقة مطلقة بعمل لجنة الوفاق، على أن تعلن القائمة المشتركة حتى نهاية الشهر الحالي، ويعلن، أيضًا، في الوقت ذاته برنامج وطواقم مشتركة تخوض العمل معا في الانتخابات القادمة".

وقال رئيس لجنة الوفاق، الأديب محمد علي طه، في حديثه لـ"عرب ٤٨"، نتحمل اليوم مسؤولية كبرى وأمانة وثقة غالية حمّلتنا إيّاها الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة، والتي فوّضتنا تركيب القائمة المشتركة من المقعد الأول حتى السادس عشر، وكنّا نودّ لو تمكّنت الأحزاب من إنهاء هذا الملف بنفسها ودعتنا فقط للإعلان الرسمي عن تشكيل القائمة المشتركة، وطلبنا أن يقوم ممثلو الأحزاب الأربعة بالتوقيع خطيّا أمام لجنة الوفاق على تفويض كامل لا رجعة عنه، رغم أننا نثق بهم ثقة كاملة، ويتوقع أن يتم التوقيع هذه الليلة، ونحن نقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، ونعمل بصدق وأمانة كما فعلنا في السابق، وكما هو معروف فلقد حدّدنا نحن في لجنة الوفاق موعد الخاتم من حزيران لإعلان القائمة المشتركة، وكلي ثقة أنّ شعبنا سيكون موحدا خلف القائمة المشتركة، باعتبارها الجسم الوطني الذي يعبر عن مختلف التوجّهات في المجتمع الفلسطيني في الداخل، ورغم أن الوقت المتبقي أمامنا قصير جدًا، إلا أنّنا على ثقة بأنّنا قادرون على إنهاء هذا الملف بما يرضي كافة الأطراف، وهو عبء كبير ونحن نعي ونقدّر هذه المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقنا.

وختم طه قائلًا "لم يطلب أي طرف من الأحزاب أن يتم الأخذ بالاعتبار أي عامل، نحن في الوفاق سنجتمع بعد التوقيع الرسمي، وسيؤخذ كل شيء بعين الاعتبار، وكنّا نودّ لو تمكّنت الأحزاب من تركيب القائمة بأنفسهم، وأنا على ثقة أنّنا سنقدم لشعبنا قائمة قوية تحظى بأوسع التفاف شعبي وجماهيري، ونحن نشكر الأحزاب على الثقة التي منحت للجنة الوفاق الوطني، الذي يثبت أنّ عملنا لطالما كان بأمانة ومسؤولية وحيادية."