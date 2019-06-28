صلاح: عمرو وردة يستحق فرصة ثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن زميله في منتخب مصر، عمرو وردة، عقب الأزمة التي تورط بها مؤخرا.

وأكد صلاح أن زميله، وردة، يستحق فرصة ثانية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، تخفيض عقوبة عمرو وردة، للإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن تم استبعاده في البداية نهائيا على خلفية فيديو فاضح نشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع "فيسبوك"، إن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبله خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي.

وأشار إلى أنه كان من الضروري استمراره مع المنتخب والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.

وكان محمد صلاح قد دعم عمرو وردة بتغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد تفجر الأزمة مباشرة.