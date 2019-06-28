باريس سان جيرمان يُسهل عودة نيمار إلى البارسا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد القيام بخطوة جديدة من أجل تسهيل عودة نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان"، إن إدارة باريس سان جيرمان فرضت في البداية، الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو ما رفضه برشلونة.

وأضافت الصحيفة "إدارة باريس أبدت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب إلى 222 مليون يورو، وهو ما تم دفعه لبرشلونة كقيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار قبل سنتين".

وارتبط اسم نيمار بالعودة لصفوف برشلونة، خلال الأيام الماضية، بعدما دخل في عدة أزمات مع إدارة ناديه، وأشارت عدة تقارير، أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل، وفي انتظار خروج اللاعب للتصريح علنًا برغبته في العودة.

وعلى الجانب الآخر، ورغم كل التقارير عن المفاوضات، نفى جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة، وجود اسم نيمار على طاولة البارسا لضمه، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مطروحًا.