قطاع غزة: 49 إصابة في مسيرات "جمعة فليسقط مؤتمر البحرين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 49 فلسطينيا، بينهم 8 مسعفين وصحافي، قد أصيبوا عصر اليوم، الجمعة، بإصابات متفاوتة في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين".

وكان قد شارك آلاف الفلسطينيين، عصر اليوم، في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلق عليها "جمعة فليسقط مؤتمر البحرين".

وعلم أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المتظاهرين مع بداية انطلاق المسيرات التي أكد المشاركون فيها تمسكهم بالحقوق الفلسطينية، ورفض كل المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية.

Advertisements

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في وقتٍ سابقٍ، في بيان لها، أهالي قطاع غزة إلى الحشد الكبير وأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم الجمعة، والتي تحمل اسم جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين".

وطالبت الهيئة بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة، بعد عصر هذا اليوم مباشرة؛ رفضا لكل المشاريع التصفوية، وفي مقدمتها "صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين"، ولمواجهة كل مخططات الاحتلال والإدارة الأميركية التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، ورفضاً لكل أوجه الاستيطان ومحاربة تهويد الضفة الغربية.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.