القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستضيف جمعية الناصرة للثقافة والسياحة, بالتعاون مع المركز الفرنسي – الناصرة، وجوقة أمواج من الخليل وبيت لحم، ضيوفًا من "شقي البرتقالة الفلسطينية"، أي من الداخل الفلسطيني والضفة الغربية، في جولاتٍ للتعرف على الناصرة وعكا وشفاعمرو وحيفا، بداية الشهر القادم.
ويشمل البرنامج فعاليات تعارف مع مجموعة متطوعين والكشاف، ويقوم المشاركون من خلالها بالتعارف وتقوية العلاقات بين أبناء الشعب الواحد.
وستختتم الزيارة بحفل موسيقي في 4 من يوليو/ تموز، مساءً، في كنيسة السالزيان في أمسية للموسيقة العربية، مع وصلات فرنسية، وبمشاركة عازف الإيقاع العالمي يوسف حبيش.
وتأتي هذه الفعالية ضمن مشروع للحفاظ على العلاقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من جهة، وتوطيد الثقافة والفن بين أبنائنا ونبذ العنف من جهة أخرى.
وكذلك تقوية العلاقة بين المركز الفرنسي وجمعية الناصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا بالناصرة: فلسطينيون من الداخل والضفة في فعاليات مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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